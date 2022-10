Robert Tesche (rechts) und der VfL wollen nach zwei Niederlagen wieder Punkte einfahren. Foto: Helmut Kemme up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück ist bei Tabellenführer Elversberg gefordert Von Sportredaktion | 20.10.2022, 09:51 Uhr

Am Samstag, 22. Oktober, tritt der VfL Osnabrück um 14 Uhr beim Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg an. Nach zwei Niederlagen in Serie wollen die Lila-Weißen wieder Punkte einfahren - keine leichte Aufgabe beim überraschend starken Aufsteiger aus Elversberg. Wir tickern live.