Schon im Hinspiel ein enges Duelle: Damals siegte der VfL an der Bremer Brücke mit 1:0. Archivfoto: imago images/PaetzelPress up-down up-down Live: Di., 19:00 Uhr 3. Liga am Dienstagabend Im Liveticker: VfL Osnabrück gastiert zum Traditionsduell bei RW Essen Von Sportredaktion | 13.03.2023, 10:59 Uhr

Auswärts-Highlight an der Essener Hafenstraße: Der VfL Osnabrück tritt am Dienstag, 14. März, um 19 Uhr in der 3. Liga bei Rot-Weiss Essen an. Im Traditionsduell unter Flutlicht möchten die Osnabrücker ihren Höhenflug fortsetzen. Wir berichten hier im Liveticker.