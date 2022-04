Gute Erinnerungen hat der VfL (hier mit Sebastian Klaas) ans Hinspiel: An der Bremer Brücke schlug man 1860 verdient mit 3:1. FOTO: imago images/Revierfoto 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Topspiel an der Grünwalder Straße - VfL reist zu 1860 München Von Sportredaktion | 14.04.2022, 07:00 Uhr

Der VfL Osnabrück gastiert am Samstag, 16. April 2022, um 14 Uhr zum Drittliga-Topspiel beim TSV 1860 München. Im direkten Duell des Tabellenvierten gegen den Fünften geht es für beide Teams darum, die Aufstiegshoffnungen am Leben zu halten. Können die Lila-Weißen an der Grünwalder Straße bestehen? Wir berichten im Liveticker!