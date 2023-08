Das letzte Gastspiel in Paderborn ist nicht lange her: Anfang April schlug der VfL hier den SC Verl mit 1:0. Archivfoto: imago images/kolbert-press/Niemeyer up-down up-down Live: Fr., 18:30 Uhr Freitagabendspiel in der zweiten Liga Im Liveticker: Kann der VfL Osnabrück beim SC Paderborn die ersten Punkte einfahren? Von Sportredaktion | 02.08.2023, 08:00 Uhr

Mit reichlich lila-weißer Fan-Unterstützung reist der VfL Osnabrück am Freitag, 4. August, zum ersten Auswärtsspiel der neuen Zweitliga-Saison zum SC Paderborn. Anstoß in der Home-Deluxe-Arena ist um 18.30 Uhr. Wir berichten an dieser Stelle wie gewohnt im Liveticker.