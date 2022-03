Hoher Aufwand, wenig Ertrag: Beim 0:0 im Hinspiel konnte der VfL die HFC-Defensive nicht knacken. FOTO: imago images/Picture Point 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück ist beim Halleschen FC gefordert Von Sportredaktion | 30.03.2022, 08:58 Uhr

Nach zwei Heimspielen in Folge muss der VfL Osnabrück mal wieder auswärts ran: Am Samstag, 2. April 2022, gastieren die Lila-Weißen um 14 Uhr beim Halleschen FC. Im Aufstiegsrennen der 3. Liga braucht der VfL dringend Punkte - beim HFC sah man in den vergangenen Jahren jedoch nicht allzu gut aus. Wie sich die Osnabrücker am Samstag schlagen, erfahren Sie im Liveticker!