Im Hinspiel gegen den FSV Zwickau ging der VfL Osnabrück leer aus: Ulrich Bapoh (am Ball) und Co. verloren 0:1. FOTO: imago images/pmk 3. Liga am Sonntag Im Liveticker: VfL Osnabrück gastiert beim FSV Zwickau mit Trainer Joe Enochs Von Sportredaktion | 10.03.2022, 11:28 Uhr

Am Sonntag, 13. März 2022, um 13 Uhr ist der VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga beim FSV Zwickau gefordert. Beim Team von VfL-Legende Joe Enochs wollen die Lila-Weißen zurück in die Erfolgsspur. Ob das auswärts in Sachsen gelingt? In unserem Liveticker erfahren Sie es!