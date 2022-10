Mit reichlich Schwung aus dem Mannheim-Spiel reist der VfL Osnabrück nach Dresden. Foto: Helmut Kemme up-down up-down 3. Liga am Sonntag Im Liveticker: VfL Osnabrück gastiert bei Dynamo Dresden Von Sportredaktion | 06.10.2022, 11:18 Uhr

Ein Drittliga-Duell zweier Traditionsteams: Am Sonntag, 9. Oktober, tritt der VfL Osnabrück auswärts bei Dynamo Dresden an und will nach dem starken Heimauftritt gegen Waldhof Mannheim nachlegen. Anstoß ist um 13 Uhr, wir tickern live.