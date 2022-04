Montagabend unter Flutlicht: Es könnte für den VfL das letzte Abendspiel der Saison an der Bremer Brücke sein. FOTO: Helmut Kemme 3. Liga am Montag Im Liveticker: VfL Osnabrück erwartet den SC Verl zum Flutlichtduell Von Sportredaktion | 07.04.2022, 18:23 Uhr

Zum Abschluss des 33. Spieltags der 3. Liga empfängt der VfL Osnabrück den SC Verl zum Flutlichtduell an der Bremer Brücke. Anstoß am Montagabend, 11. April, ist um 19 Uhr. Beide Teams müssen dringend punkten, um im Auf- bzw. Abstiegskampf nicht an Boden zu verlieren. Wir berichten im Liveticker!