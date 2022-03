Sven Köhler und der VfL Osnabrück wollen am Samstag gegen Viktoria Berlin nachlegen - und oben dran bleiben. FOTO: osnapix/Titgemeyer 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Viktoria Berlin an der Bremer Brücke Von Sportredaktion | 17.03.2022, 08:00 Uhr

Die 3. Fußball-Liga geht in die entscheidende Saisonphase - und der VfL Osnabrück mischt mit im Aufstiegsrennen. Am Samstag, 19. März 2022, brauchen die Lila-Weißen gegen Viktoria Berlin einen Heimsieg, um den Anschluss an die Spitzenplätze der Liga zu halten. Ab 14 Uhr rollt der Ball an der Bremer Brücke, wir berichten im Liveticker!