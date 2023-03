Volles Haus an der Bremer Brücke: VfL empfängt VfB. Archivfoto: imago images/Markus Endberg up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt VfB Oldenburg zum Niedersachsenduell Von Sportredaktion | 09.03.2023, 16:42 Uhr

Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf, VfL gegen VfB: Am Samstag, 11. März, kommt es um 14 Uhr an der Bremer Brücke zum Niedersachsenduell zwischen dem VfL Osnabrück und dem VfB Oldenburg. Können die Lila-Weißen ihren Erfolgslauf fortsetzen? In unserem Liveticker erfahren Sie es.