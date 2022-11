Nach der enttäuschenden Vorstellung in Zwickau will der VfL gegen Verl Wiedergutmachung leisten. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down 3. Liga am Mittwoch Liveticker: VfL Osnabrück empfängt SC Verl - und steht mächtig unter Druck Von Sportredaktion | 07.11.2022, 07:00 Uhr

Für den VfL Osnabrück steht das letzte Drittliga-Heimspiel in 2022 an: Am Mittwoch, 9. November, treffen die Lila-Weißen um 19 Uhr auf den SC Verl - und stehen nach der enttäuschenden Leistung in Zwickau mächtig unter Druck. Wir tickern live von der Bremer Brücke.