3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Eintracht Braunschweig zum Topspiel Von Sportredaktion | 17.02.2022, 14:51 Uhr

Spitzenspiel und Niedersachsenduell an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück trifft am Samstag, 19. Februar 2022, um 14 Uhr auf Eintracht Braunschweig. Wie das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden Aufstiegskandidaten der 3. Liga ausgeht, erfahren Sie in unserem Liveticker!