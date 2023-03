Gelingt dem VfL Osnabrück gegen Freiburg der nächste Heimsieg an der Bremer Brücke? Archivfoto: imago images/Eibner up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr Spitzenspiel der 3. Liga Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt die U23 des SC Freiburg Von Sportredaktion | 15.03.2023, 10:44 Uhr

Spitzenspiel zum Abschluss der englischen Woche in der 3. Liga: Am Samstag, 18. März, kommt es um 14 Uhr an der Bremer Brücke zum Duell zwischen dem VfL Osnabrück und der U23 des SC Freiburg. Wir berichten an dieser Stelle wie gewohnt im Liveticker.