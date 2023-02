Die Bremer Brücke macht sich bereit für das Duell mit dem SV Wehen Wiesbaden. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt den SV Wehen Wiesbaden Von Sportredaktion | 23.02.2023, 09:00 Uhr

Für den VfL Osnabrück steht am Samstag, 25. Februar, ein richtungsweisendes Spiel in der 3. Liga an: Die Lila-Weißen empfangen um 14 Uhr den Drittplatzierten SV Wehen Wiesbaden an der heimischen Bremer Brücke. Wir berichten im Liveticker.