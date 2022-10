Flutlichtspiel an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück trifft auf die Gäste aus Halle. Archivfoto: imago images/Nordphoto up-down up-down 3. Liga am Montagabend Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt den Halleschen FC Von Sportredaktion | 26.10.2022, 16:00 Uhr

Das Flutlicht an der Bremer Brücke geht an am Reformationstag: Der VfL Osnabrück trifft am Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr auf den Halleschen FC. Das Montagabendspiel der 3. Liga ist dabei auch ein direktes Duell im Tabellenkeller. Für Spannung ist also gesorgt, wir berichten im Liveticker.