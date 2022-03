Im Hinspiel auf dem Betzenberg verlor der VfL verdient mit 0:2. Gelingt nun die Revanche? FOTO: imago images/Fotostand/Schmitt 3. Liga am Samstag Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt den 1. FC Kaiserslautern zum Spitzenspiel Von Sportredaktion | 03.03.2022, 10:27 Uhr

Die 3. Liga schaut am Samstag nach Osnabrück: Denn an der Bremer Brücke kommt es um 14 Uhr zum Topspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Gäste reisen als Tabellenzweiter an, die Lila-Weißen könnten mit einem Heimsieg jedoch bis auf zwei Punkte an den FCK heranrücken. Wer am Ende die Nase vorn hat, erfahren Sie in unserem Liveticker!