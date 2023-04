Nach dem Sieg in Halle haben der VfL Osnabrück und Trainer Tobias Schweinsteiger das NFV-Pokalspiel gegen den SSV Jeddeloh II im Blick. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Mi., 18:00 Uhr NFV-Pokal am Mittwoch Im Liveticker: VfL Osnabrück im Pokal-Halbfinale beim SSV Jeddeloh II Von Sportredaktion | 25.04.2023, 19:57 Uhr

Der VfL Osnabrück gehört aktuell zu den stärksten Teams in der 3. Liga – und will das jetzt auch im NFV-Pokal unter Beweis stellen. Im Halbfinale wartet am Mittwoch, 26. April 2023 (Anstoß 18 Uhr), der Regionalligist SSV Jeddeloh II auf die Lila-Weißen. Wir berichten im Liveticker!