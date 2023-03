Klare Sache: Im Hinspiel besiegte der VfL (hier mit Ba-Muaka Simakala) den SV Waldhof mit 5:0. Archivfoto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Sa., 14:00 Uhr Topspiel in der 3. Liga Im Liveticker: VfL Osnabrück muss sich beim SV Waldhof Mannheim beweisen Von Sportredaktion | 23.03.2023, 07:50 Uhr

Für den VfL Osnabrück steht in den „Topspiel-Wochen“ der 3. Liga der nächste Härtetest an: Am Samstag, 25. März, ab 14 Uhr müssen sich die Lila-Weißen beim SV Waldhof Mannheim behaupten. Wir berichten hier am Samstag im Liveticker aus dem Carl-Benz-Stadion.