Schuss ins Glück: Im Hinspiel an der Bremer Brücke erzielte Sören Bertram (am Ball) den 1:0-Siegtreffer für den VfL. FOTO: imago images/pmk 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Der VfL Osnabrück tritt im Derby beim SV Meppen an Von Sportredaktion | 22.02.2022, 12:31 Uhr

Gelingt dem VfL Osnabrück der Derbysieg in Meppen? Am Samstag, 26. Februar 2022, gastieren die Lila-Weißen um 14 Uhr in der Hänsch-Arena beim SV Meppen und wollen den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Liga halten. Mit unserem Liveticker vom brisanten Duell im Emsland sind Sie stets auf dem Laufenden!