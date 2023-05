Ein Spiel trennt den VfL Osnabrück (hier mit Florian Kleinhansl) noch von der Rückkehr in die 2. Liga. Foto: imago images/osnapix up-down up-down Live: Sa., 13:30 Uhr Spannendes Drittliga-Finale am Samstag Liveticker: Steigt der VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund II in die 2. Bundesliga auf? Von Sportredaktion | 24.05.2023, 12:00 Uhr

Showdown an der Bremer Brücke: Der VfL Osnabrück spielt am Samstag, 27. Mai, gegen die U23 von Borussia Dortmund um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Ab 13.30 Uhr rollt der Ball - und das spannende Fernduell mit der Konkurrenz aus Wiesbaden, Saarbrücken und Dresden beginnt. Wir berichten im Liveticker.