Die beiden jüngsten Duelle in der Zwickauer GGZ Arena konnte der VfL für sich entscheiden - im September 2018 sowie im März dieses Jahres. Foto: imago images/osnapix up-down up-down 3. Liga am Sonntag Liveticker: Gelingt dem VfL Osnabrück in Zwickau der erste Auswärtssieg der Saison? Von Sportredaktion | 02.11.2022, 10:33 Uhr

Im vorletzten Auswärtsspiel des Jahres 2022 ist der VfL Osnabrück am Sonntag, 6. November, um 14 Uhr beim FSV Zwickau gefordert. Noch immer warten die Lila-Weißen auf den ersten Auswärtssieg der laufenden Drittliga-Saison. Ob dieser am Sonntag in Sachsen gelingt, erfahren Sie in unserem Liveticker.