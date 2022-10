Auch im Herbst 2021 gastierten die Löwen an der Bremer Brücke. Damals siegte der VfL mit 3:1 - Doppeltorschütze damals war Ba-Muaka Simakala (links). Archivfoto: imago images/Revierfoto up-down up-down 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Der VfL Osnabrück empfängt den TSV 1860 München Von Sportredaktion | 12.10.2022, 10:55 Uhr

Das Programm, das der VfL Osnabrück aktuell in der 3. Liga absolvieren muss, hat es in sich: Nach der Enttäuschung von Dresden treffen die Lila-Weißen am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr auf den Tabellenzweiten 1860 München. Wir berichten im Liveticker von der Bremer Brücke.