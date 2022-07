Der VfL dürfte gute Erinnerungen an das letzte Duell mit den Zebras haben: Im Februar gewannen die Lila-Weißen in Duisburg mit 6:3. FOTO: imago images/kolbert-press/Niemeyer up-down up-down 3. Liga am Freitagabend Liveticker: Saisonauftakt an der Bremer Brücke - der VfL empfängt den MSV Duisburg Von Sportredaktion | 20.07.2022, 14:00 Uhr

Es ist angerichtet: Die 3. Liga startet in eine neue Spielzeit - und das Eröffnungsspiel der Saison 2022/2023 findet an der Bremer Brücke statt. Hier empfängt der VfL Osnabrück am Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr den MSV Duisburg. Wir berichten im Liveticker!