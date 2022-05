An der erneut prall gefüllten Bremer Brücke empfängt der VfL Osnabrück zum Saisonabschluss den 1. FC Magdeburg. FOTO: imago images/pmk 3. Liga am Samstag Im Liveticker: Springt der VfL Osnabrück im Saisonfinale noch auf den vierten Platz? Von Sportredaktion | 12.05.2022, 10:58 Uhr

Hat die Drittliga-Saison 2021/22 für den VfL Osnabrück ein Happy End parat? Die Lila-Weißen kämpfen am letzten Spieltag noch um Platz vier, der den Einzug in den DFB-Pokal bedeuten würde. Am Samstag, 14. Mai, um 13.30 Uhr gastiert jedoch kein geringerer als der souveräne Meister aus Magdeburg an der Bremer Brücke. Wir berichten im Liveticker vom Saisonfinale!