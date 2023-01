Die Unterstützung stimmt: Auch zum ersten Heimspiel im Jahr 2023 wird die Bremer Bücke wohl wieder sehr gut besucht sein. Archivfoto: imago images/osnapix up-down up-down Es geht wieder los Im Liveticker: VfL Osnabrück empfängt Viktoria Köln an der Bremer Brücke Von Sportredaktion | 11.01.2023, 08:00 Uhr

Die 3. Liga ist zurück: Der VfL Osnabrück startet mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln am Samstag, 14. Januar, in die zweite Saisonphase. Anstoß an der Bremer Brücke ist um 14 Uhr. Wir berichten wie gewohnt im Liveticker.