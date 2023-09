Den vom Osnabrücker Fußballlehrer Heiko Flottmann perfekt organisierten Nachmittag vor etwa 30 Teilnehmern in den VIP-Räumlichkeiten an der Bremer Brücke hatte Sven Schuer eröffnet: Der freie Journalist arbeitet nicht nur für die NOZ Medien, sondern als Experte für US-Sport auch seit Jahren für das Magazin „Touchdown24“. Im American Football gebe es unter dem Chefcoach jeweils einen Trainer für die Offensive und die Defensive - und unter jenen zudem noch jeweils vier bis sechs spezialisierte Übungsleiter für einzelnen Positionen wie sogenannte Linebacker oder Receiver, berichtete der 36-Jährige. Einschließlich der Coaches für Special Teams (etwa Punt, Field Goal), Athletik und Fitness sowie Verantwortlichen für Datenanalyse komme man schnell auf ein Trainerteam von weit über 15 Leuten für Teams in der NFL, verdeutlichte Schuer - selbst die viertklassigen American Footballer der Osnabrück Tigers als Hobbymannschaft in der Oberliga Nord arbeiten aktuell mit sechs Trainern.

Schütte, Fulland, Borgelt & Co. zu Gast

Der Impulsvortrag lieferte dem Auditorium um Wolfgang Schütte (Ex-Co-Trainer VfL Osnabrück), Florian Fulland (U19-Trainer Arminia Bielefeld), den Torwarttrainern Marcel Höttecke, Stefan Wessels und Rolf Meyer sowie aktuellen (Robert Borgelt, Frauen TSG Burg Gretesch) und ehemaligen (Jürgen Gessat) ambitionierten Amateurfuballtrainern zwei für höherklassigen Fußball bedeutsame Fragen: Wie werden solch große Trainerteams effizient geführt? Und wird auch im Fußball eine weitere Ausdifferenzierung bei Übungsleitern folgen, sodass künftig beispielsweise Spieler jeder Position auf dem Feld von eigens dafür engagierten Experten - etwa für Außenverteidiger oder Flügelstürmer - geschult werden?

Zumindest für Hanjo Vocks dürfte das zumindest auf absehbare Zeit nicht der Fall sein: Allein weil der Regionalliga-Aufsteiger mit einem Saisonetat von etwa 200.000 Euro für seine Mannschaft plus Funktionsteam klarkommen muss. „Neben mir als Cheftrainer gibt es Johann Benner und Marius Kattenbeck als Co-Trainer und Jonas Gottwald als Torwarttrainer - und keiner von uns arbeitet hauptamtlich“, berichtete der 43-Jährige, der als Lehrer an einem Gymnasium in Lingen arbeitet. Die Belastungssteuerung all seiner Spieler anhand von Datenauswertungen sowie einen eigenen Athletiktrainer bleiben in Spelle zumindest erstmal ein Wunschtraum.

Vocks: Über 100 Berater-Anfragen

„Wir arbeiten aktuell daran, dass wir zumindest in der Pause unseren Jungs ein bis zwei prägende Videosequenzen aus der zuvor absolvierten ersten Halbzeit zeigen können“, berichtete Vocks. Ansonsten bleibe man beim SCSV seinen Wurzeln in der Region treu: Ein Drittel der Kaderspieler um die drei Popov-Talente stamme aus der Samtgemeinde Spelle. Neben Urgesteinen wie Christoph Ahrens und Torben Stegemann - beide schon über ein Jahrzehnt SCSV-Spieler - setze man auf Akteure aus dem nahen Westfalen und den Raum Osnabrück: Die Ex-VfL-Akteure Marcel Ruschmeier und Bernd Lichtenstein (vorher Düker) seien hier Beispiele. „Eine Scouting-Abteilung haben wir nicht, das machen wir selbst. Aber ich kann berichten, dass wir nach dem Aufstieg auf einmal etwa 100 wilde Anfragen von Spielerberatern erhalten haben, die Jungs aus ganz Deutschland bei uns in der Regionalliga unterbringen wollten. Wir haben alle abgelehnt mit Blick darauf, dass sie uns im Abstiegsfall sowieso direkt wieder verlassen würden“, berichtete Vocks.

Die Profis des VfL Osnabrück würden hingegen „täglich mindestens neun Hände von Nichtmitspielern schütteln, wenn sie auf das Trainingsgelände kommen“, berichtete Martin Heck anschließend über die Gegebenheiten beim Zweitligisten VfL Osnabrück. Neben ihm sind Höttecke, Chefcoach Tobias Schweinsteiger, der zweite Co-Trainer Tim Danneberg und Athletiktrainer Mathis Beckmann hauptamtlich tätig - genau wie drei Physiotherapeuten um Sebastian Schwermann und Videoanalyst Jonas Imkamp. Der vor seinem Einstieg beim VfL im vergangenen Winter 15 Jahre als Chefcoach im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln tätige Heck gab den Zuhörern interessante Einblicke in die tägliche Arbeit des Trainerteams beim VfL.

Heck und die VfL-Prinzipien

Mit Blick auf den typischen Ablauf einer Woche für die Profis sprach er über die stetig wiederkehrenden Rondos als einen Trainingsschwerpunkt, die zweifache Belastung eines Spiels, die jeder Profi idealerweise nach den intensiven Trainingseinheiten drei Tage vor dem nächsten Match im Training abgespult haben müsse, sowie die Bedeutung der Regernerationsphasen und der richtigen Ernährung, was anhand von Messungen stets kontrolliert werde. „Da kann keiner durchschlüpfen - aber das will eigentlich auch keiner der Jungs“, so Heck. Einen kleinen Einblick gab er auch zu den vielzitierten Prinzipien, nach denen sich die Spielphilosophie des VfL unter Schweinsteiger richte - unabhängig von exakten Ausrichtungen bezüglich Taktik und Spielsystem: „Das einfachste ist: Gegen den Ball - Zentrum zu“, so Heck.

Und wie ist es mit der Ausdifferenzierung des Trainerteams im Vergleich zum American Football? Auch beim VfL sah man in den vergangenen Jahren ja durchaus ein Wachstum im Trainer- und Funktionsteam - mit den Spezialaufgaben Standards (Danneberg) oder individueller Analyse und Betreuung (Heck) ist zudem eine gewisse Spezialisierung festzustellen. „Wir haben in der vergangenen Saison 27 Tore in der unmittelbaren Folge von Standards geschossen - diese Aktionen nach einem Spielstopp sind am ehesten mit dem American Football vergleichbar“, sagte Heck. Standards seien aber zugleich die einzigen Aktionen im Start-Stopp-Modus beim Fußball: In der Tat ist es Trainern ja ansonsten nicht möglich, vorab exakt definierte Lauf- und Passwege bei den Spielern anzusagen.

Blick in den Tagungsraum an der Bremer Brücke nach der abschließenden Podiumsdiskussion unter Leitung von Burkhard Tillner (von links) mit Amir Shapourzadeh, Martin Heck und Hanjo Vocks. Foto: Kraus Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch deshalb glaubt Heck zumindest nicht zeitnah an die Etablierung von Coaches für jede einzelne Position auf dem Fußballfeld, sagt aber dennoch, dass man sicher weitere Potenziale entdecken werde, um aus den Spielern noch mehr herauszuholen. „Alles, was im Fußball passiert, hat ja eine Entwicklung hinter sich - und oft ist es schon so, dass wir beim Fußball im Vergleich zu anderen Sportarten eher hinterherhinken.“

Weiterlesen: Wie Fußballtrainer Peter Hyballa einst bei einer Trainerfortbildung in Osnabrück für lebhafte Diskussionen sorgte