Vorbereitung auf die Rückrunde Zwei Tage vor Weihnachten: VfL Osnabrück testet gegen FC Schalke 04 Von Benjamin Kraus | 02.11.2022, 15:13 Uhr

Zwei Tage vor Weihnachten tritt der VfL Osnabrück in einem Testspiel gegen Bundesligist FC Schalke 04 an. An diesem Donnerstag beginnt der VfL den Vorverkauf für das Spiel gegen die „Königsblauen“.