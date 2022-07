Der VfL Osnabrück verlor verdient. Die Mannschaft von Alexander Ukrow hatte kaum zwingende Torchancen, sie machte zahlreiche Fehler im Zuspiel und ließ die Sicherheit im Spiel vermissen.

Die Dresdner zeigten zwar ebenfalls kein gutes Spiel. Sie machten aber von Beginn an mehr Druck und hatten so viele Torchancen, dass die beiden Treffer fast zwangsläufig fielen.

In der 32. Minute gelang Cristian Fiel ein Traumtor: Aus 18 Metern haute er den Ball mit Wucht in die kurze Ecke. Nach dem Führungstreffer gewannen die Gastgeber aber nicht an Sicherheit. Timo Beermann hatte in der 43. Minute eine sehr gute Torchance, die Filip Trojan gerade noch abwehren konnte.

Das fahrige Spiel setzte sich in den zweiten 45 Minuten fort. In der 72. Minute war es dann Idir Quali, der mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung brachte. Der VfL Osnabrück hatte nichts mehr zuzusetzen. Der Aufstiegstraum ist beendet. Dynamo Dresden bleibt in der 2. Liga.

