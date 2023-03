Der höchste Saisonsieg: Im Hinspiel gewann der VfL mit 5:0 gegen Mannheim – der Jubel war groß auf dem Rasen und auf den Rängen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Vor dem Topspiel in Mannheim VfL Osnabrück im Aufstiegskampf: Worauf es ankommt, wenn’s drauf ankommt Von Harald Pistorius | 24.03.2023, 19:39 Uhr

Wenn es optimal läuft an diesem 29. Spieltag in der 3. Liga, dann steht der VfL am Montagabend als Dritter auf einem Aufstiegsplatz mit drei Punkten Vorsprung auf Platz 7. Und wenn alles schiefgeht rund um das Spiel an diesem Samstag bei Waldhof Mannheim? Dann ist der VfL Siebter mit fünf Punkten Rückstand auf den dritten Platz.