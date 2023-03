Erneut große Fußballstimmung: Für das Spiel des VfL Osnabrück am Sonntag gegen Dynamo Dresden gibt es nur noch knapp 800 Karten. Foto: Imago/osnapix up-down up-down Bremer Brücke gegen Dresden ausverkauft? VfL Osnabrück: Knapp 800 Stehplätze für das Topspiel sind noch zu haben Von Harald Pistorius | 27.03.2023, 18:38 Uhr

Wird die Bremer Brücke am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauft sein? Alles spricht dafür, denn am frühen Montagabend waren alle Stadionbereiche ausverkauft - mit Ausnahme der Westtribüne, für die noch knapp 800 Stehplatzkarten zu haben sind.