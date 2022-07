Muss beim FSV erneut aus wenig viel machen: VfL-Vereinslegende Joe Enochs FOTO: imago/PicturePoint up-down up-down Serie: Die Konkurrenten des VfL Wie Joe Enochs beim FSV Zwickau der Finanz- und Vorstandskrise trotzen will Von Thomas Prenzel | 10.07.2022, 14:50 Uhr

Der FSV geht in seine siebte Saison in Serie in der 3. Liga. Jedes Jahr ohne Abstieg ist ein erfolgreiches für den Nachfolgeverein der BSG Sachsenring Zwickau, die mit dem Nationaltorhüter Jürgen Croy einen der prominentesten DDR-Fußballer in ihren Reihen hatte.