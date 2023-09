Aktion der Stadt und des Fanprojekts Wie dieses VfL-Graffiti unter eine Brücke im Schinkel kam - offiziell und legal Von Harald Pistorius | 05.09.2023, 00:01 Uhr Foto: Harald Pistorius

„Viele Farben, eine Heimat - unser Schinkel.“ So steht´s seit ein paar Wochen in weißen Buchstaben auf lila Fläche unter einer Brücke an der Thomasburgstraße, kurz vor der Kreuzung Tannenburgstraße. Keine illegale Schmiererei, sondern ganz offiziell von der Stadt genehmigt - und gefördert.