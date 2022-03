Die VfL-Fanszene baut ihre Hilfsaktionen weiter aus. FOTO: Fanszene Osnabrück Anhänger des VfL Osnabrück werden aktiv Wie die Fanszene Osnabrück Kriegsopfern aus der Ukraine hilft Von Benjamin Kraus | 16.03.2022, 12:49 Uhr

60000 Euro haben Partner und Anhänger der Lila-Weißen sowie der VfL Osnabrück selbst am Rande des Heimspiels gegen den 1. FC Kaiserslautern für Kriegsopfer in der Ukraine gesammelt. Leider geht der barbarische Angriff des russischen Regimes weiter und die Not nimmt zu – deshalb baut die VfL-Fanszene nun die Hilfsaktionen aus.