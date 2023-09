Thalhammer fällt aus Wie der VfL Osnabrück den „Neustart“ gegen den HSV angehen will Von Malte Goltsche | 22.09.2023, 06:00 Uhr Bashkim Ajdini war 2021 dabei als der VfL Osnabrück den HSV mit 3:2 besiegte. Schafft er es nun noch einmal? Foto: imago/Nordphoto up-down up-down

Der VfL Osnabrück hat nach der 0:7-Niederlage in Hannover am vergangenen Sonntag das Projekt „Neustart“ ausgerufen. Der Gegner, gegen den dieser gelingen soll, könnte in der 2. Bundesliga kaum schwerer oder namhafter sein: Der Hamburger SV kommt heute Abend (18.30 Uhr) an die Bremer Brücke.