Was hat sich personell getan? Überraschend tauchte der 13. Zugang am Freitagnachmittag beim Training auf: Schon seit einiger Zeit hatte sich Walpurgis um das 22-jährige Angriffstalent Dennis Wegner bemüht, doch Werder wollte den torgefährlichen Linksfuß (elf Tore, acht Vorlagen in der Regionalliga-Saison 2012/13) zunächst nicht abgeben. Dann stimmte man im Interesse des Talents der Vertragsauflösung zu, Sportkoordinator Lothar Gans wickelte den ablösefreien Blitztransfer ab, Wegner steht ab sofort zur Verfügung. Ob er bereits im 18-köpfigen Aufgebot steht, das Walpurgis an diesem Samstag bekannt gibt, ist nicht sicher. Der schnelle, dribbelstarke Linksfuß stammt aus der Osnabrücker Partnerstadt Greifswald und schaffte 2011/12 mit dem Halleschen FC den Aufstieg in die 3. Liga.