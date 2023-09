Zwei Spiele Sperre für Innenverteidiger Wer spielt für Wiemann? Dem VfL Osnabrück gehen die Optionen aus Von Malte Goltsche | 20.09.2023, 12:35 Uhr Enttäuschter Abgang: Tobias Schweinsteiger und Niklas Wiemann nach dessen Roter Karte im Spiel gegen Hannover 96. Foto: dpa/Swen Pförtner up-down up-down

Bislang bildeten Niklas Wiemann und Maxwell Gyamfi in jedem Pflichtspiel der bisherigen Saison das Innenverteidiger-Duo des VfL Osnabrück. Am Freitagabend gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr) wird es erstmals anders sein, weil Wiemann nach seinem Platzverweis beim 0:7 in Hannover gesperrt ist. Ein Blick auf die Optionen von Trainer Tobias Schweinsteiger.