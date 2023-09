„Ohne wäre es zweistellig geworden“ Nach dem 0:7: Lob und Trost für Lennart Grill von einem Weltmeister Von Harald Pistorius | 18.09.2023, 16:10 Uhr Sympathische Geste nach dem Spiel: 96-Torwart Ron-Robert Zieler tröstet seinen Osnabrücker Kollegen Lennart Grill. Foto: Martin Ewert / presse.ninja up-down up-down

Erstmals in seiner Profilaufbahn kassierte Lennart Grill sieben Tore in einem Spiel - und war doch der beste Spieler seiner Mannschaft. Das sah auch sein prominenter Gegenüber so: Ron Robert Zieler lobte den Osnabrücker Schlussmann und tröstete ihn nach dem Spiel.