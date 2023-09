Letzter Sieg der Lila-Weißen in Hannover ist 33 Jahre her Was Sie zum Spiel des VfL Osnabrück bei Hannover 96 wissen müssen Von Harald Pistorius | 16.09.2023, 18:31 Uhr So ähnlich wie vor vier Jahren wird es an diesem Sonntag in Hannovers Arena aussehen: Ein voll besetzter Gästeblock. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Als einziger Zweitligist ist der VfL Osnabrück sieglos - das soll sich am Sonntag (13.30 Uhr) in der AWD-Arena gegen Hannover 96 ändern. Die wichtigsten Fragen und noch einige mehr werden hier beantwortet. Ist Thalhammer fit? Steht Cuisance in der Startelf? Wann gelang eigentlich der letzte VfL-Sieg in Hannover?