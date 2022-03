Das überhaupt erste Aufeinandertreffen beider Teams gewann im Oktober der VfL, hier Ulrich Taffertshofer (links) und Sven Köhler (rechts). Taffertshofers Einsatz am Samstag ist eher unwahrscheinlich. FOTO: imago/osnapix Bertram fällt aus, Taffertshofer wohl auch Was Sie vor dem Spiel des VfL Osnabrück gegen Viktoria Berlin wissen müssen Von Johannes Kapitza | 18.03.2022, 17:51 Uhr

Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf - wenn die Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück und Viktoria Berlin am Samstag (14 Uhr) an der Bremer Brücke aufeinandertreffen, brauchen beide Teams die Punkte. Was Sie vor dem Spiel wissen müssen.