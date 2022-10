Prunkstück der Usarpharm-Arena ist die neue Haupttribüne, in die die SV Elversberg zwölf Millionen investierte. Foto: Imago/kolbert-Press up-down up-down Der nächste Gegner des VfL Osnabrück Was Sie über die SV Elversberg wissen müssen Von Harald Pistorius | 20.10.2022, 14:37 Uhr

Zum zweiten Mal nach 2014 tritt der VfL Osnabrück am Samstag bei der Sportvereinigung Elversberg an. Damals war es für den unscheinbaren Verein aus einer kleinen Gemeinde im Landkreis Neunkirchen ein Intermezzo in der 3. Liga . Jetzt ist die SVE die Nummer eins im Saarland und bereit für die 2. Bundesliga.