Torjubel wie im Bilderbuch: Omar Traoré nach seinem Treffer gegen den SC Verl, verfolgt von Maxwell Gyamfi. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Der einzige gebürtige Osnabrücker im Team Omar Traoré über einen Kindheitstraum, seine Rückennummer und die Rückkehr zum VfL Von Harald Pistorius | 29.03.2023, 19:15 Uhr

Omar Traoré ist der einzige gebürtige Osnabrücker im VfL-Team. Was ihm das bedeutet, beschreibt der 25-Jährige in diesem Interview. Und er erinnert sich an sein Vorbild aus der Zeit, als er mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern Stammgast an der Bremer Brücke war. Damals hatte er einen Traum...