Dritter Sieg in Folge: Der VfL Osnabrück hat seine Position im Aufstiegsrennen Foto: Helmut Kemme up-down up-down Warum dieser Sieg so wertvoll ist Und wieder ein Mosaikstein für den Mythos Bremer Brücke und | 02.05.2023, 06:00 Uhr Von Harald Pistorius Benjamin Kraus | 02.05.2023, 06:00 Uhr

90 Jahre wird die Bremer Brücke am 22. Mai 2023 alte - aber so ein verrücktes Fußball-Drama hat das Osnabrücker Stadion noch nicht erlebt. Was an dem 4:3 gegen den FSV Zwickau so besonders war und warum diese Achterbahnfahrt mit Zittersieg dem VfL im Endspurt helfen kann.