86. Minute: Schiedsrichter Mitja Stegemann zeigt Tobias Schweinsteiger die gelbe Karte. Foto: Helmut Kemme up-down up-down VfL-Trainer gegen Dresden zum zweiten Mal verwarnt Warum Tobias Schweinsteiger in München nicht gesperrt ist Von Harald Pistorius | 03.04.2023, 09:06 Uhr

Sind nicht nur drei Spieler, sondern ist auch Trainer Tobias Schweinsteiger für das nächste Spiel des VfL Osnabrück gesperrt? Diese Meldung des TV-Senders MagentaSport schlug am Sonntag Fans und Verantwortlichen des VfL Osnabrück zusätzlich zur 0:1-Niederlage gegen Dynamo Dresden auf den Magen. Warum es jetzt Entwarnung gibt und Schweinsteiger das Team auch am Samstag an der Grünwalder Straße gegen München 1860 coachen darf.