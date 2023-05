Salto tortale: Wichtuige oder besonders schöne Treffer feierte Robert Tesche auf seinen früheren Stationen mit einem Rad-Wende-Salto. Foto: imago (MIS, Nordphoto, Fishing4) up-down up-down Interview mit „Mister 100 Prozent“ des VfL Warum Robert Tesche in Osnabrück keinen Torsalto springt Von Harald Pistorius | 18.05.2023, 16:54 Uhr

Es passt vielleicht nicht zu seiner sachlichen, schnörkellosen Art. Doch einen Salto nach besonders wichtigen oder schönen Toren hat Robert Tesche auf fast all seinen Stationen geschlagen. Warum er das beim VfL Osnabrück nicht fortsetzt, welche Chancen er im Aufstiegskampf sieht und warum er auch mit 35 noch so viel Spaß am Fußball hat, dass er gar nichts ans Aufhören denken mag, verrät er in diesem Interview.