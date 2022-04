Fassungslos: Felix Higl wendet sich ab vom Jubel der Gastgeber nach dem Ausgleich zum 3:3. FOTO: osnapix Scherning: Sind total enttäuscht Warum es für den VfL Osnabrück in Halle nur zu einem 3:3 reichte Von Susanne Fetter | 20.04.2022, 06:16 Uhr

Was für ein verrücktes Spiel! Erst machte der VfL in einer mäßigen ersten Halbzeit wie aus dem Nichtsinnerhalb von fünf Minuten zwei Tore zum 2:0, dann sah er in einer besseren zweiten Hälfte nach einer 3:1-Führung wie der Sieger aus und büßte am Ende durch einen Doppelschlag des Halleschen FC zwei wertvolle Punkte ein. Über das 3:3-Spektakel konnte sich kein Osnabrücker freuen.