Die denkmalgeschützte Schildwand der renovierten Haupttribüne im Stadion Am Zoo in Wuppertal. Foto: imago images/Imagebroker Auswärts-Partie im historischen Stadion Am Zoo Warum der VfL Osnabrück gegen Borussia Dortmund in Wuppertal spielt Von Harald Pistorius | 13.12.2022, 19:45 Uhr

Das erste Auswärtsspiel des Jahres 2023 bestreiten die Fußballer des VfL Osnabrück in einem berühmten Stadion, in dessen Glanzzeiten Bundesliga- und Europapokalspiele, aber auch Radrennen stattfanden. Gastgeber ist die U23 von Borussia Dortmund - im Stadion Am Zoo in Wuppertal.