Immer mit vollem Einsatz dabei: So stürmte Walter Bensmann für den VfL, hier bedrängt von Gerd Krug im Spiel gegen den Hamburger SV. Foto: NOZ-Archiv/Walter Nordmann up-down up-down Ex-VfL-Torjäger Walter Bensmann wird 85 Die erste Schock-Verletzung der Bundesliga-Geschichte Von Harald Pistorius | 16.05.2023, 06:00 Uhr

Er war der erste Fußballer der Region Osnabrück, der es bis in die Bundesliga schaffte: Walter Bensmann aus Holzhausen war 1963 bei Preußen Münster ein Mann der ersten Stunde in der neuen Eliteklasse. Ihn stoppte eine lebensgefährliche Kopfverletzung. An diesem Dienstag (16. Mai 2023) feiert der ehemalige Stürmer des VfL Osnabrück seinen 85. Geburtstag.