Im Stadion blieb es weitgehend friedlich im Fanblock der SG Dynamo Dresden Foto: www.imago-images.de up-down up-down Ausschreitungen rund um 1:1 in 3. Liga Vor Gastspiel des VfL Osnabrück: Dresden-Fans randalieren in Bayreuth Von Benjamin Kraus | 04.10.2022, 18:46 Uhr

Am Sonntag (13 Uhr) tritt der VfL Osnabrück bei Dynamo Dresden in der 3. Fußball-Liga an. Bei der letzten Dynamo-Partie in Bayreuth (1:1) eskalierten im Stadionumfeld die Ereignisse. Traurige Bilanz: Mindestens 14 verletzte Personen, zwei demolierte Züge, ein zerstörter Getränkestand, ein attackierter Pressefotograf und ein hoher Sachschaden.