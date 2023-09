Porträt vor dem Duell mit VfL Osnabrück Horst Steffen: Der Mann, der die SV Elversberg nach oben brachte Von Harald Pistorius | 02.09.2023, 06:00 Uhr Elversberger Freude: Am 20. Mai 2023 war der Durchmarsch des Teams von Horst Steffen von der Regionalliga in die 2. Bundesliga perfekt. Foto: IMAGO/Fussball-News Saarland up-down up-down

In zwei Jahren hat Horst Steffen die SV Elversberg in die 2. Fußball-Bundesliga geführt – eine Sensation. Der Trainer ist das sympathische Gesicht des saarländischen Clubs, der am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfL Osnabrück antritt. Er hat einen langen Weg hinter sich – und hat vielleicht selbst nicht mehr an einen solchen Erfolg geglaubt.