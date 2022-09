Auf den Rängen gab es die La Ola, auf dem Rasen auch: So feierten (von links) Claus-Dieter Wollitz, Jan Sievers, Gerrit Meinke, Dirk Hofmann, Miroslav Dreszer, Chritoph Hetmanski, Andreas Golombeck und Jerzy Wijas das 6:0 gegen Waldhof Mannheim. Foto: Jörn Martens up-down up-down Zum achten Mal gastiert der SV Waldhof an der Bremer Brücke Vor 30 Jahren: VfL Osnabrück nach Wollitz-Gala 6:0 gegen Mannheim Von Harald Pistorius | 30.09.2022, 12:02 Uhr

Die Waldhof-Buben waren über 20 Jahre nicht zu Gast an der Bremer Brücke, bis sich die beiden Clubs in der Saison 2021/22 in der 3. Liga wieder begegneten. Dabei war eins so wie früher: Wenn Mannheim kam, war es oft ein wichtiges Spiel - wie am Samstag (14 Uhr), die Waldhöfer zum achten Mal in Osnabrück antreten.